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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.07%，Nasdaq指数回落0.11%

路透纽约12月4日 - 美国股市周四收跌，之前欧洲央行总裁德拉吉未向要求其立即采取货币政策行动的压力低头，但三大指数收盘时脱离了盘中低位，因德拉吉表示将在明年初考虑是否采取进一步行动。

道琼工业指数 收跌12.52点，或0.07%，至17,900.10点；标准普尔500指数 小跌2.41点，或0.12%，至2,071.92点；Nasdaq指数 回落5.036点，或0.11%，至4,769.436点。(完)
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