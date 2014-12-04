美国股市：收盘小幅下跌，能源股再次承压

* 主要指数大幅下跌或微弱上涨

* 能源股仍然不稳；原油价格再次下跌

* 微软上涨，限制市场跌幅

* 道琼工业指数、标准普尔500和Nasdaq均小跌0.1%

路透纽约12月4日 - 美国股市周四收盘小幅下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉没有理会立即采取更多货币政策行动的压力，但称将在明年初处理这项议题。

日内跌幅不大但范围较广，标准普尔500指数10个主要板块中，有七个收在平盘下方，上涨板块的涨幅都不超过0.3%。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行将在明年初决定是否有必要采取进一步行动来重振欧元区经济。他暗示，不会因德国或其他任何人的反对而畏缩不前。

“我对欧洲央行没有很高的期待，该行不想让自己看起来被逼到死角，但最终我们需要看到行动，而不只是表态，”Advisors Asset Management首席策略师Matt Lloyd称。

欧洲央行面临越来越大的压力，要防止该区域经济陷入衰退。该行已经降息至纪录低位，向银行提供低息贷款，并开始购买债券来激活信贷及提振经济。

“我们预计更多激励举措最终会出现，真的会帮助欧洲经济，”Lloyd称。“我们非常看好欧洲到明年的情况。”

道琼工业指数 收跌12.52点，或0.07%，至17,900.10点；标准普尔500指数 小跌2.41点，或0.12%，至2,071.92点；Nasdaq指数 回落5.04点，或0.11%，至4,769.44点。

今日的跌幅集中在能源类股，标准普尔能源股 跌0.8%，同时原油价格跌1%。康菲石油国际(ConocoPhillips) 跌2.1%至69.31美元，雪佛龙(Chevron) 下滑1.3%，报112.28美元。

微软(Microsoft) 上涨1.6%，至48.84美元，限制三大股指的跌幅。稍早邦诺(Barnes & Noble) 就收购微软所持Nook Media股份达成协议，价值1.25亿美元。邦诺股价跌5.4%，至21.03美元。

投资者关注美国政府将公布的11月非农就业数据，市场预期增加23万个岗位。

纽约证券交易所(NYSE)下跌个股数量高于上涨个股，分别为1,957支和1,117支，比率为1.75：1；Nasdaq有1,625支个股下跌，1,068支上涨，比率为1.52:1。

102支标普500指数成份股触及52周新高，八支触及52周新低；133支Nasdaq综合指数成份股触及新高，89支触及新低。