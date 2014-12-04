美国股市：收盘小幅下跌，能源股再次承压

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 主要指数大幅下跌或微弱上涨
* 能源股仍然不稳；原油价格再次下跌
* 微软上涨，限制市场跌幅
* 道琼工业指数、标准普尔500和Nasdaq均小跌0.1%
路透纽约12月4日 - 美国股市周四收盘小幅下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉没有理会立即采取更多货币政策行动的压力，但称将在明年初处理这项议题。
日内跌幅不大但范围较广，标准普尔500指数10个主要板块中，有七个收在平盘下方，上涨板块的涨幅都不超过0.3%。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行将在明年初决定是否有必要采取进一步行动来重振欧元区经济。他暗示，不会因德国或其他任何人的反对而畏缩不前。
“我对欧洲央行没有很高的期待，该行不想让自己看起来被逼到死角，但最终我们需要看到行动，而不只是表态，”Advisors Asset Management首席策略师Matt Lloyd称。
欧洲央行面临越来越大的压力，要防止该区域经济陷入衰退。该行已经降息至纪录低位，向银行提供低息贷款，并开始购买债券来激活信贷及提振经济。
“我们预计更多激励举措最终会出现，真的会帮助欧洲经济，”Lloyd称。“我们非常看好欧洲到明年的情况。”
道琼工业指数 收跌12.52点，或0.07%，至17,900.10点；标准普尔500指数 小跌2.41点，或0.12%，至2,071.92点；Nasdaq指数 回落5.04点，或0.11%，至4,769.44点。
今日的跌幅集中在能源类股，标准普尔能源股 跌0.8%，同时原油价格跌1%。康菲石油国际(ConocoPhillips) 跌2.1%至69.31美元，雪佛龙(Chevron) 下滑1.3%，报112.28美元。
微软(Microsoft) 上涨1.6%，至48.84美元，限制三大股指的跌幅。稍早邦诺(Barnes & Noble) 就收购微软所持Nook Media股份达成协议，价值1.25亿美元。邦诺股价跌5.4%，至21.03美元。
投资者关注美国政府将公布的11月非农就业数据，市场预期增加23万个岗位。
纽约证券交易所(NYSE)下跌个股数量高于上涨个股，分别为1,957支和1,117支，比率为1.75：1；Nasdaq有1,625支个股下跌，1,068支上涨，比率为1.52:1。
102支标普500指数成份股触及52周新高，八支触及52周新低；133支Nasdaq综合指数成份股触及新高，89支触及新低。
根据BATS交易所数据，各证交所总成交约60.2亿股。(完)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03