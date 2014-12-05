美国股市: 开盘上扬，因非农就业报告远胜预期

路透纽约12月5日 - 美国股市周五开盘上扬，因11月非农就业数据远胜预期，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前升息的预期升温，从而带动金融市场全面上扬。

道琼工业指数 上扬33.2点，或0.19%，至17,933.3点；标准普尔500指数 小涨2.77点，或0.13%，至2,074.69点；Nasdaq指数 升9.18点，或0.19%，至4,778.61点。(完)