美国股市: 道琼工业指数上扬0.33%，Nasdaq指数收涨0.24%

路透纽约12月5日 - 美国股市周五收涨，道指和标普500指数收在纪录高位，且本周连涨第七周，因强劲的就业数据表明美国经济稳步增长，但同时也暗示，升息的时间可能较预期提前。

道琼工业指数 上扬58.69点，或0.33%，至17,958.79点；标准普尔500指数 收高3.45点，或0.17%，至2,075.37点；Nasdaq指数 攀升11.319点，或0.24%，至4,780.755点。

本周道指升0.7%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数跌0.2%。(完)