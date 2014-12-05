美国股市: 道琼工业指数上扬0.33%，Nasdaq指数收涨0.24%

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透纽约12月5日 - 美国股市周五收涨，道指和标普500指数收在纪录高位，且本周连涨第七周，因强劲的就业数据表明美国经济稳步增长，但同时也暗示，升息的时间可能较预期提前。
道琼工业指数 上扬58.69点，或0.33%，至17,958.79点；标准普尔500指数 收高3.45点，或0.17%，至2,075.37点；Nasdaq指数 攀升11.319点，或0.24%，至4,780.755点。
本周道指升0.7%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数跌0.2%。(完)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。