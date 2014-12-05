美国股市：收涨且本周连涨第七周，但收盘脱离日内高位

* 美国11月非农就业报告远胜预期

* 金融股领涨，能源股重拾跌势

* American Eagle在公布业绩和财测后重挫

* 道指上扬0.3%，标普500和Nasdaq指数收高0.2%

路透纽约12月5日 - 美国股市周五收涨，道指和标普500指数收在纪录高位，且本周连涨第七周，因强于预期的就业数据表明美国经济稳步增长，但同时也暗示，升息的时间可能较预期提前。

银行股和其他与成长步伐息息相关的类股今日领涨，而原油价格持续走疲重压能源股。尽管三大指数收盘时脱离日内高位，但道指和标普500指数仍收刷新收盘纪录。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加32.1万个，预估为增加23.0万个。11月失业率持稳在六年低位5.8%。

数据远胜预期，但也使美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前升息的预期升温。

Fiduciary TrustCompany International的投资长Ronald Sanchez表示，数据“非常强劲”，但这“可能意味着给美联储的政策建议有所改变，明年6月升息再度成为可能。”

金融股 上扬1%，因利率攀升可能推升银行的获利。美国银行 劲扬2.7%，报17.68美元 。高盛 收涨1.8%，报195.45美元，带动道指上扬。

派息的公用事业股 下跌0.8%，因公债收益率攀升。能源股 回落1.2%，跟随油价 下跌1.7%的颓势。多数板块收在远低于日低的水平。

“必须在年内迄今经济复苏的大背景下看待今日的市场表现。就业报告证实了经济的力道，但这样的力道已经被消化在股价中，”管理着160亿美元资产的Sanchez表示。

另一项数据显示，美国10月工厂订单连续第三月减少，直指制造业活动放缓。

道琼工业指数 上扬58.69点，或0.33%，至17,958.79点；标准普尔500指数 收高3.45点，或0.17%，至2,075.37点；Nasdaq指数 攀升11.319点，或0.24%，至4,780.755点。

本周道指升0.7%，标普500指数升0.4%，连升第七周，为一年来最长升势。Nasdaq指数本周跌0.2%。

青少年服饰零售商American Eagle Outfitters 重挫13.8%，报11.91美元，之前该公司预计当前季度获利低于分析师预估，且报告季度获利连续第五季下降。

根据BATS提供的交易所数据，美国各证交所成交量总计为约58.1亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,614和1,480股，比率为1.09:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,809和927股，比率为1.95:1。

98只标普500指数成份股触及52周新高，10只触及新低；168只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，93只触及新低。(完)