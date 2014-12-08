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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 05:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.59%，Nasdaq指数下挫0.84%

路透纽约12月8日 - 美国股市周一收低，标普500指数创10月来最大单日百分比跌幅，能源股领跌。

道琼工业指数 下滑106.31点，或0.59%，至17,852.48点；标准普尔500指数 收低15.06点，或0.73%，至2,060.31点；Nasdaq指数 大跌40.064点，或0.84%，至4,740.691点。(完)
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