美国股市：标准普尔500指数扳回跌幅收平，能源和科技类股上涨

路透纽约12月9日 - 标准普尔500指数周二收盘接近持平，因有关全球经济疲软以及政治动荡的担忧，与科技和能源股的涨势抵消。

该指数几乎扳回盘中稍早1.3%的跌幅，日内高低点相差逾26点。

能源和科技股提振市场，Nasdaq指数收高。苹果 股价攀升1.5%，至114.12美元，给Nasdaq和标准普尔500指数带来最大提振。小型股也反弹，Russell 2000指数 涨1.8%。

纽约证券交易所(NYSE)上涨股与下跌股比率为1.53：1。有255只成份股触及52周新低，但只有117只触及新高。

“市场基本是在消化10月15日低位以来的巨大变动，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称。“不到两个月前我们年内还持平，所以在这个阶段，投资者对市场下跌风险非常敏感。”

希腊政府提前总统选举，令投资者不安。是次政治博弈加大了该国退出救助计划的不确定性。

布兰特原油期货 反弹，结算价上涨1%，此前触及五年新低65.29美元。由于美元上涨且石油输出国组织(OPEC)决定不减产，油价一直承压，布兰特原油期货价格较6月高位下跌逾40%。

标准普尔能源股指数 收盘上涨0.9%，周一大跌3.9%。

道琼工业指数 小跌51.28点，或0.29%，至17,801.2点；标准普尔500指数 微挫0.49点，或0.02%，至2,059.82点；Nasdaq指数 上扬25.77点，或0.54%，至4,766.47点。

有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周开会时，是否会改变在“相当长时间”维持接近零利率的承诺的不确定性，令市场情绪更加谨慎。

美国通讯类股领跌标准普尔500指数和道琼工业指数，因担心该行业爆发价格战。Verizon Communications 警告，无线业务促销可能影响第四季获利。

标准普尔通讯指数 跌3.2%，Verizon股价下挫4%，至46.92美元。

根据BATS交易所数据，美国各证交所总成交约73亿股，本月以来日均成交量为65亿股。

标准普尔500指数较10月15日收盘水平上涨10.6%，今年以来涨11.4%。

美国上市的Seadrill 股价涨5.2%，至12.17美元。