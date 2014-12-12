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市场报道 | 2014年 12月 12日 星期五 22:36 BJT

美国股市: 开盘走低，因油价走疲和中国数据令人失望

路透纽约12月12日 - 美国股市周五开盘走低，指标标普500指数可能结束七周连涨，因油价续挫，且中国数据令人失望。

道琼工业指数 跌67.33点，或0.38%，至17,529.01点；标准普尔500指数 回落8.69点，或0.43%，至2,026.64点；Nasdaq指数 下挫42.43点，或0.9%，至4,665.73点。(完)
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