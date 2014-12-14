重温稿-美国股市：录得两年半最大单周跌幅，受累于油价重挫

* 美国股市在连涨七周后走低

* 油市震荡可能蔓延至股市

* 标普500指数收在50日移动均线切入位附近

* Adobe上扬，因业绩喜人以及将收购Fotolia

* 道指收跌1.8%，标普500指数回落1.6%，Nasdaq指数收挫1.2%

路透纽约12月12日 - 美国股市周五大幅走低，指标标普500指数录得2012年5月以来最大单周跌幅，因油价重挫，以及中国公布更多疲弱数据促使投资者撤离股市。

油价急跌加剧了对全球需求的担忧，就在标普500指数上周触及纪录高位后不久，投资者不得不应对股市下行的压力，在今日最后几分钟的交易中，美股跌势加速。标普500指数在连涨七周后本周回落3.5%。

标普能源股指数 周五重挫2.2%，年内迄今累计回落16.5%，为标普500指数10大类股中表现最差的板块。道指成份股艾克森美孚 和雪佛龙 均触及52周低位，受累于美国原油期货跌至58美元之下，触及五年低位，因预期全球能源需求减少。

“毫无疑问，市场在午盘时仍未企稳，卖家很清楚这一点，”O’Neil Securities纽交所场内部主管Kenny Polcari表示，“能源股跌幅最大。”

道琼工业指数 跌315.51点，或1.79%，至17,280.83点；标准普尔500指数 回落33.00点，或1.62%，至2,002.33点；Nasdaq指数 下挫54.57点，或1.16%，至4,653.60点。

道琼工业指数本周下跌3.8%，为2011年11月以来最大单周跌幅。标准普尔跌3.5%，为2012年5月以来最大跌幅。Nasdaq下滑2.7%。

中国公布的令人失望的数据表明，该国经济成长在11月放缓，推动材料股 急跌2.9%，成为今年标普500指数10大类股中表现最差的板块。

油价走低，以及中国成长放缓盖过了美国消费者信心数据触及八年高位带来的提振。

部分投资者寄望，油价下跌给消费者支出带来的提振足以抵消能源行业给经济造成的拖累。

不过，市场担心不断加剧的能源市场波动性最终会蔓延至股市，因投资者担忧全球需求疲弱。CBOE波动性指数(VIX)周五攀升5%，至21.08。

不过，Polcari称，标普500指数跌至50日移动均线切入位2,000点附近，预计下周买盘将在该水平浮现。

Adobe Systems 劲扬9%，报76.02美元，为涨幅最大的标普500指数成份股，该公司之前宣布，计划收购图片库公司Fotolia，并公布季度业绩改善。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,468和647股，比率为3.81:1； Nasdaq市场为1,949和790股，比率为2.47:1。

15只标普500指数成份股触及52周新高，35只触及新低；52只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，160只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约76亿股，本月迄今日成交均值为69亿股。(完)