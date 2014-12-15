美国股市: 开盘上扬，能源股和科技股领涨

路透纽约12月15日 - 美国股市周一开盘上扬，标普500指数上周录得逾两年来最大周度跌幅，投资者关注油价，今日稍早油价触及五年半新低。

道琼工业指数 升113.41点，或0.66%，至17,394.24点；标准普尔500指数 上扬15.22点，或0.76%，至2,017.55点；Nasdaq指数 涨31.89点，或0.69%，至4,685.48点。