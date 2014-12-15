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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 05:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.58%，Nasdaq指数回落1.04%

路透纽约12月15日 - 美国股市周一在震荡交投中收低，因油价延续跌势，加剧了对全球需求疲弱的担忧。

道琼工业指数 收跌99.99点，或0.58%，至17,180.84点；标准普尔500指数 回落12.70点，或0.63%，至1,989.63点；Nasdaq指数 回落48.439点，或1.04%，至4,605.156点。(完)
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