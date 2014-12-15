美国股市：震荡走低，因油价续跌重创能源股

* 能源股走低，银行和公用事业股跌幅居前

* Petsmart将被私募股权财团收购

* 道指和标普500指数下跌0.6%，Nasdaq指数回落1%

路透纽约12月15日 - 美国股市周一在震荡交投中收低，因油价延续跌势，加剧了对全球需求疲弱的担忧。

标普500指数上周录得2012年5月以来最大单周跌幅。该指数自12月8日以来累计下跌3.4%，但年内迄今仍上扬7.6%。

标普500指数能源分项指数 盘中在平盘上下游走，收跌0.7%，之前美国原油期货 收盘急跌3.3%，报每桶55.91美元，触及五年半新低。美国和布兰特原油期货自5月高位回落了约50%。

“全球需求回软，以及这将给全球经济成长造成何种影响令投资者担忧，”BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig表示。

公用事业和金融股也是今日跌幅最大的类股之一，摩根大通 下跌1.5%，报59.16美元。

道琼工业指数 收跌99.99点，或0.58%，至17,180.84点；标准普尔500指数 回落12.70点，或0.63%，至1,989.63点；Nasdaq指数 回落48.439点，或1.04%，至4,605.156点。

标普500指数收在50日移动均线下方，意味着后市可能进一步下滑。

宠物用品零售商PetSmart 大涨4.2%，报80.97美元，此前该公司同意以87亿美元被BC Partners Ltd牵头的私募股权财团收购，这是今年最大规模的杠杆收购。

在今日公布的经济数据中，美国11月制造业产出录得九个月来最大月增幅，因制造业活动全面扩张，直指经济潜在动能强劲。但纽约联储的制造业数据却在一定程度上削弱了市场对美国制造业的乐观情绪。数据显示，12月纽约州制造业指数萎缩，为去年1月以来首次。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约84亿股，高于过去五日成交均值74亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,354和749股，比率为3.14:1； Nasdaq市场为1,962和790股，比率为2.48:1。

10只标普500指数成份股触及52周新高，34只触及新低；40只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，179只触及新低。(完)