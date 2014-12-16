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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 22:43 BJT

美国股市: 开盘走低，因油价和卢布回落

路透纽约12月16日 - 美国股市周二开盘走低，因油价和卢布进一步下滑促使交易商出于对全球经济的担忧而逃离风险较高资产。

道琼工业指数 挫98.87点，或0.58%，至17,081.97点；标准普尔500指数 跌10.93点，或0.55%，至1,978.7点；Nasdaq指数 回落35.68点，或0.77%，至4,569.48点。(完)
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