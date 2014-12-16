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市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.65%，Nasdaq指数回落1.24%

路透纽约12月16日 - 美国股市周二连跌第三日，整日交投震荡，非必需消费品类股和科技股领跌，另外俄罗斯卢布重挫加剧了对全球经济的忧虑。

道琼工业指数 收跌111.97点，或0.65%，至17,068.87点；标准普尔500指数 回落16.89点，或0.85%，至1,972.74点；Nasdaq指数 下跌57.322点，或1.24%，至4,547.834点。

尽管布兰特原油期价 急跌，但标普500指数能源板块却上扬0.7%。(完)
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