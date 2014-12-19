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市场报道 | 2014年 12月 19日 星期五 22:37 BJT

美国股市: 开盘变动不大，之前两日受美联储声明带动劲升

路透纽约12月19日 - 美国股市周五开盘变动不大，此前受美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明带动，标普500指数两日升幅创三年最大。

道琼工业指数 升37.24点，或0.21%，至17,815.39点；标准普尔500指数 上涨2.69点，或0.13%，至2,063.92点；Nasdaq指数 微升3.63点，或0.08%，至4,752.03点。(完)
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