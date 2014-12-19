美国股市：在能源股领军下连升三日，标普500指数本周表现创约两个月最佳

* 能源股本周表现为2011年12月来最佳

* 道指收高0.15%，标普500指数升0.46%，Nasdaq指数涨0.36%

* 主要股指本周上涨，但略低于纪录高位

路透纽约12月19日 - 美国股市周五连升第三日，标普500指数创下大约两个月来表现最好的一周，因能源股持续反弹。

标普能源股指数 跳升3.1%，领涨指标股指升势，本周劲扬9.7%，为2011年12月来表现最好的一周。

过去三个交易日，标普500指数大涨5%，从油价重挫引发的近期跌势中迅速反弹。

本周升势的关键因素是美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三承诺会“耐心”的迈向升息，这令投资人对政策前景放心。

“至少忧虑被再次放在了一边，”Wedbush Securities董事总经理Michael James表示。

道琼工业指数 收高26.65点，或0.15%，至17,804.80点；标准普尔500指数 上升9.42点，或0.46%，至2,070.65点；Nasdaq指数 攀升16.98点，或0.36%，至4,765.38点。

本周，美股道指上涨3%，标普500指数劲升3.4%，Nasdaq指数攀升2.4%。

布兰特原油期货 今日劲升3.6%，报每桶61.38美元，美国原油期货 跳涨4.5%，报56.52美元，这扶助能源股今日领跑。

今日是股票期权、股指期权、指数期货和股票期货到期的四巫聚首日，这令走势愈发震荡，成交量增加。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约109亿股，高于本月迄今日成交均值76亿股。

“基于本周涨跌的幅度，以及因节日可能令投资人减少，我预计下周市场将继续波动。”James称。

红帽 上调全年盈利预估，并公布优于预期的季度营收和获利，该股暴涨10.6%，报68.04美元。

下跌股中，耐克 大跌2.3%，报94.84美元，昨日该公司强调西欧业务增长放缓。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,004和1,102股，比率为1.82:1； Nasdaq市场为1,420和1,329股，比率为1.07:1。

110只标普500指数成份股触及52周新高，5只触及新低；131只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，52只触及新低。(完)