美国股市：道琼工业指数首次收在18,000点之上，因美国GDP报告强劲

* 道指和标普500指数连升五日，双双创收盘新高

* 美国第三季GDP环比年率上修至成长5%

* 市场普涨，但生物科技股录得4月来最差单日表现

* 道指收高0.36%，标普500指数收高0.17%，Nasdaq指数下滑0.33%

路透纽约12月23日 - 美国股市周二上涨，道琼工业指数首度收高在18,000点上方，标普500指数也创收盘记录，因此前美国公布意外强劲的经济成长数据。

但Nasdaq指数收低，因受生物科技股录得数月最大单日跌幅拖累。在圣诞节假期前市场交投清淡。周三美股将提前收市，周四将休市一天。

道指和标普500指数连升五日，盘中也创下纪录新高。道指一度高见18,069.22点，较2009年3月9日所创的12年收盘低点升了约175%，标普500指数是今年第51次创下纪录收盘新高。

美国第三季经济以11年来最快速度成长，环比年率终值上修至成长5%，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。

“所有人都感到意外，当然我也是相当惊喜，”Phoenix Financial Services首席市场分析师Wayne Kaufman表示，“但问题是在GDP如此之高的情况下通胀怎么会这么低？要么这只是一次性的数据，GDP将大幅回落；要么通胀将反弹，这会给美联储带来更多压力。”

GDP报告刺激市场普遍走强，标普500指数10大类股中有九种收高，保健股 是唯一下跌板块，重挫2.2%，跟随生物科技股跌势。

Nasdaq生物科技股指数 大跌4.6%，为4月10日来最大单日跌幅。Celgene Corp 重挫6.5%，报106.12美元，Biogen 跌4.7%，报335.76美元，Regeneron Pharmaceuticals 收低4.6%，报394.05美元。

吉利德(Gilead Pharmaceuticals) 跌3.7%，报89.45美元，延续周一14%的跌幅。美国最大的医药福利管理公司Express Scripts 将在大多数情况下采用价格更便宜的艾伯维(AbbVie) 新获批准的丙肝药物，将不再采用吉利德的丙肝药物。

道琼工业指数 收高64.73点，或0.36%，至18,024.17点；标准普尔500指数 上升3.63点，或0.17%，至2,082.17点；Nasdaq指数 跌16点，或0.33%，至4,765.42点。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,990和1,090股，比率为1.83:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,399和1,353股，比率为1.03:1。

124家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；182家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，53家触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约54.1亿股，本月迄今日成交均值为77.8亿股。(完)