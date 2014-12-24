美国股市：在节前缩短的交易日内几收平盘，道指再创纪录收盘高位

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
* 美国上周初请失业金人数连续第四周减少
* 生物科技股在两日大跌后反弹，能源股下滑
* 道指上涨0.03%，标普500指数跌0.01%，Nasdaq指数上涨0.2%
路透纽约12月24日 - 美国股市周三几收平盘，投资人没有找到太多理由可连续第六日推高道琼工业指数和标普500指数，尽管生物科技股强劲且就业市场数据向好。今日美国股市因圣诞节前而提前收市。
标普500指数和道指盘中均刷新高位，道指还将纪录收盘高位又推升了一些。由于许多市场人士已经离场欢度圣诞假期，今日成交清淡，波动不大。
今天股市提前三个小时收盘。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约25亿股，本月迄今日成交均值为76.6亿股。周五美股将重开。
近期美股表现强劲，道指周二首次收在18,000点之上，标普500指数在过去六个交易日内大涨5.5%，今年51次创历史收盘高位，为1995年来之最，并为历史第四佳年份。
美股上涨是因央行言行令投资人放心，以及经济数据不断改善，周三公布的初请失业金数据也延续了这一趋势。上周美国初请失业金人数减少9,000人，经季节调整为28万人，为连续第四周减少，并低于预估的29万人。
“今年股市将划上圆满句号，”U.S. Bank Wealth Management高级股市策略师Terry Sandven表示，“基本面和宏观因素支撑股价上涨，今天的初请失业金数据基本符合预期，仍显示就业市场改善。”
生物科技股今日涨幅居前，Nasdaq生物科技股指数 升1.6%，部分收复过去两日约7%的失地。Celgene Corp 升3.3%，报109.60美元，吉利德(Gilead Sciences) 大涨2%，报91.29美元。
道琼工业指数 收高6.04点，或0.03%，至18,303.21点；标准普尔500指数 跌0.29点，或0.01%，至2,081.88点；Nasdaq指数 攀升8.05点，或0.17%，至4,773.47点。道指再创收盘纪录。
能源股继续近期颓势，因原油价格 重挫3.5%，报55.15美元，徘徊在2009年来最低水准附近。标普能源股指数 跌0.8%，艾克森美孚 跌0.9%，报93.78美元，康菲石油国际(ConocoPhillips) 收挫1.3%，报70.13美元。
纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,542和1,453股，比率为1.06:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,550和1,090股，比率为1.42:1。
78家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；96家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，24家触及新低。(完)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
* 现货金势将录得3月2日来表现最差的一天 * SPDR黄金持仓量在过去两天增加6吨 * 白银下滑至一个月低位 路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金 跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金 收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hansen说
路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二跌至七个半月低位，受压于技术性卖盘，此前市场遭遇2011年来最大五日连跌。阿拉比卡咖啡在连跌四日后从10个半月低位反弹。