美国股市：在节前缩短的交易日内几收平盘，道指再创纪录收盘高位

* 美国上周初请失业金人数连续第四周减少

* 生物科技股在两日大跌后反弹，能源股下滑

* 道指上涨0.03%，标普500指数跌0.01%，Nasdaq指数上涨0.2%

路透纽约12月24日 - 美国股市周三几收平盘，投资人没有找到太多理由可连续第六日推高道琼工业指数和标普500指数，尽管生物科技股强劲且就业市场数据向好。今日美国股市因圣诞节前而提前收市。

标普500指数和道指盘中均刷新高位，道指还将纪录收盘高位又推升了一些。由于许多市场人士已经离场欢度圣诞假期，今日成交清淡，波动不大。

今天股市提前三个小时收盘。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约25亿股，本月迄今日成交均值为76.6亿股。周五美股将重开。

近期美股表现强劲，道指周二首次收在18,000点之上，标普500指数在过去六个交易日内大涨5.5%，今年51次创历史收盘高位，为1995年来之最，并为历史第四佳年份。

美股上涨是因央行言行令投资人放心，以及经济数据不断改善，周三公布的初请失业金数据也延续了这一趋势。上周美国初请失业金人数减少9,000人，经季节调整为28万人，为连续第四周减少，并低于预估的29万人。

“今年股市将划上圆满句号，”U.S. Bank Wealth Management高级股市策略师Terry Sandven表示，“基本面和宏观因素支撑股价上涨，今天的初请失业金数据基本符合预期，仍显示就业市场改善。”

生物科技股今日涨幅居前，Nasdaq生物科技股指数 升1.6%，部分收复过去两日约7%的失地。Celgene Corp 升3.3%，报109.60美元，吉利德(Gilead Sciences) 大涨2%，报91.29美元。

道琼工业指数 收高6.04点，或0.03%，至18,303.21点；标准普尔500指数 跌0.29点，或0.01%，至2,081.88点；Nasdaq指数 攀升8.05点，或0.17%，至4,773.47点。道指再创收盘纪录。

能源股继续近期颓势，因原油价格 重挫3.5%，报55.15美元，徘徊在2009年来最低水准附近。标普能源股指数 跌0.8%，艾克森美孚 跌0.9%，报93.78美元，康菲石油国际(ConocoPhillips) 收挫1.3%，报70.13美元。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,542和1,453股，比率为1.06:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,550和1,090股，比率为1.42:1。

78家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；96家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，24家触及新低。(完)