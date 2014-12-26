版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 26日 星期五 22:38 BJT

美国股市: 开盘上涨，主要股指势将连升第二周

路透纽约12月26日 - 美国股市周五小幅高开，主要股指势将连升第二周，不过由于缺乏交投诱因，且许多交易商仍离场欢度圣诞假期，今日波动可能不大。

道琼工业指数 升31.46点，或0.17%，至18,061.67点；标准普尔500指数 上涨4.52点，或0.22%，至2,086.4点；Nasdaq指数 升14.86点，或0.31%，至4,788.33点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐