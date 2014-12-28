重温稿-美国股市：再创纪录收盘高位，连升第二周

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美股连升第二周，道指和标普500指数创纪录收盘新高
* 圣诞节后成交清淡
* 生物科技股上涨，但本周仍收低
* 道指升0.1%，标普500指数涨0.3%，Nasdaq指数上扬0.7%
路透纽约12月26日 - 美国股市周五收高，道琼工业指数和标普500指数均再创纪录收盘新高，但因许多市场人士还在放假，交投相当清淡。
主要股指连升第二周，升势带动标普500指数在过去七个交易日内劲升5.9%。周五标普500指数今年第52次创纪录收盘新高，为1995年来之最，并为历史第四佳年份。道指连升七个交易日，为去年3月来最长升势。
“整体趋势仍向上，但市场到了超买水准。自上周二以来劲升6%，即便较长期而言多头占了上方，但在如此之短的时间内有这样的升势也算是非常强劲的。”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示。
近期美股强劲，是因包括本周稍早上修经济成长数据等一系列强劲的经济数据，以及各大央行仍在实施宽松的货币政策。
今日市场出现普涨，标普500指数10大类股中有八种收高，且没有板块跌幅超过0.1%。公用事业股 以1.2%的升幅领跑，保健股 升0.8%。
保健股受到生物科技股跳升2.3%带动。尽管Nasdaq生物科技股指数 为今日涨幅最大的板块之一，但本周大跌3.2%，大幅波动。Celgene Corp 收高3.4%，报113.35美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，Regeneron Pharmaceuticals 紧随其后，大涨3.3%，报413.48美元。
道琼工业指数 收高23.50点，或0.13%，至18,053.71点；标准普尔500指数 涨6.89点，或0.33%，至2,088.77点；Nasdaq指数 攀升33.39点，或0.7%，至4,806.86点。
本周道指升1.4%，标普500指数涨0.9%，Nasdaq指数升0.9%。这是道指和标普500指数在过去10周内第九周收高。
标普零售股 在圣诞节后首个交易日升0.5%，重点个股中百思买 升0.6%，报39.14美元，梅西百货 跌0.3%，报64.05美元，亚马逊 升2%，报309.18美元。
“自节日购物季以来情况看来不错，油价大跌令汽油价格下滑，”Sarhan称，“这令可支配收入增加，可能意味着零售销售增强。”
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,032和1,011股，比率为2.01:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,792和934股，比率为1.92:1。
70家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；133家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，28家触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约30.6亿股，本月迄今日成交均值为73.9亿股。(完)
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