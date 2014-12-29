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市场报道 | 2014年 12月 30日 星期二 05:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.09%，Nasdaq指数收平

路透12月29日 - 美国股市周一在淡静交投中几收平盘，标普500指数再创新高，但能源价格稍早升势失去动能后股市涨幅受限。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低15.48点，或0.09%，至18,038.23点；标准普尔500指数 涨1.80点，或0.09%，至2,090.57点；Nasdaq指数 微升0.05点，至4,806.91点。(完)
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