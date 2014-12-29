美国股市：道琼工业指数收低0.09%，Nasdaq指数收平

澳洲经济：企业扩大聘雇，增加投资--NAB季度调查
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
路透12月29日 - 美国股市周一在淡静交投中几收平盘，标普500指数再创新高，但能源价格稍早升势失去动能后股市涨幅受限。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低15.48点，或0.09%，至18,038.23点；标准普尔500指数 涨1.80点，或0.09%，至2,090.57点；Nasdaq指数 微升0.05点，至4,806.91点。(完)
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
路透东京4月20日 - 日本股市周四早盘上涨，因日圆的强劲趋势暂歇，并且良好的日本贸易数据也提振了人气。但在油价大幅下跌背景下，采油类股表现不及大盘。
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。