美国股市：从纪录高位回落，公用事业股领跌

台湾经济指标预测--4月19日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 公用事业股重挫逾2%
* 假期前交投清淡
* Civeo公布裁员及发布盈警后股价崩跌
* 道指跌0.31%，标普500指数跌0.49%，Nasdaq指数跌0.61%
路透纽约12月30日 - 美国股市周二下跌，因投资者获利了结，令三大股指从纪录高位回落，而股市近期小幅变动和成交量低的趋势，可望保持至明日今年最后的一个交易日。
今日市场出现普跌，标普10大类股全军覆没，今年表现最好的公用事业股 领跌，重挫2.1%。
近期股市大涨，受到强劲的经济数据以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)承诺在升息上会保持“耐心”带动。标普500指数在之前八格交易日升约6%，周一今年第53次刷新纪录收盘高位。
升势的速度和规模刺激了获利了结，许多市场人士本周离场度假，成交减少令波动性可能放大。美股周四将因新年假期休市。
Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca表示，“我们从1,970点一路涨到约2,100点，是时候做些回调了。”
道琼工业指数 收低55.16点，或0.31%，至17,983.07点；标准普尔500指数 下跌10.22点，或0.49%，至2,080.35点；Nasdaq指数 微跌29.47点，或0.61%，至4,777.44点。
美国今日公布的经济数据显示，12月消费者信心指数升幅略逊预期，但10月美国独栋房屋价格升幅放缓的程度也小于预期。
为油田工人和矿工提供临时住宿的Civeo Corp 股价崩跌52.6%，报3.92美元，成交约5,620万股，为该股历来单日最高成交量。周一晚该公司宣布裁员，并预计因油价大跌，营收可能减少三分之一。
成交清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约44.2亿股，远低于本月迄今日成交均值70.6亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,806和1,262股，比率为1.43:1；Nasdaq市场下跌和上涨家数分别为1,671和1,031股，比率为1.62:1。
25家标普500指数成份股触及52周新高，6家触及新低；107家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39家触及新低。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 +10%* 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 银行间普遍多钱，跨月拆款需求疲弱 * 大行调降短票利率，但发票量稀疏 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，市场缺乏紧缩因子，银行间普遍 多钱，再加上央行并未积极冲销，使得市场资金相当宽裕，短率陆续靠向区间低位。 他们表示，银行已可提供跨月拆款，不过今日拆入方缺口较上日更小，在本提存期将是多钱的预期心理影 响下，跨月拆款的交易零零星星。 〞需求蛮低迷的，只好下午去排队，但央行也没照单收。〞一位拆出方资调人员说。 一大型票券商交易员则称，今天因为缺口很小，到期的拆款几乎都没续。到月底前，除了周五因发票量例 行性增加使得缺口较大外，其余都没有太大的资金需求。 另一大型银行资调人士表示，已经可以提供跨月拆款，只比一周拆款利率高1个基点，但到目前为止都没 有需求。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元