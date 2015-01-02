美国股市：2015年首个交易日以平盘作收，经济数据不佳令股市回吐稍早升幅

* 美股去年及上一季表现强劲

* 油市交投震荡影响能源股

* 通用汽车宣布新的召回，股价下滑

* 道指微升0.06%，标普500指数微跌0.03%，Nasdaq指数下滑0.2%

路透纽约1月2日 - 美国股市周五在稍早上涨后基本收平，因在新一年第一个交易日公布的经济数据逊于预期，投资者未能找到理由买入。

美国公布11月建筑支出意外下滑0.3%，供应管理协会(ISM)公布的数据显示12月制造业成长幅度降至六个月最低，均显示经济状况平平。

“今日发布的经济数据基本上是压制了盘初的热情，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示，“数据只不过是有些疲软，我认为经济增强的前景并没有改变。”

今日美股开高，市场普涨，但之后股指由升转跌。在新年假期后，成交清淡。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约52.9亿股，上月日成交均值为68.7亿股。

美股在2014年最后一个交易日下挫，但去年全年和第四季的升势凌厉。

截至12月29日的连续12天升势，标普500指数劲升约6%，且升至纪录新高，但之后该指数失去动能，今日连跌第三天。市场人士在新的一年会调整仓位，他们会质疑是否目前的仓位水准合理。

能源股 升0.4%，盘中跟随油价震荡走势在平盘上下波动。艾克森美孚 升0.4%，报92.83美元，Kinder Morgan 领涨能源股，升1.2%，报42.81美元。

美国原油期货 结算价跌0.58美元，报52.69美元，在过去14周内第13周收低，目前水准为2009年来最低。布兰特原油期货 跌0.91美元，报56.42美元。

通用汽车 宣布进行三批新的召回行动，原因是点火开关的安全隐患问题，GM的这场点火开关危机在2014年导致召回数百万辆汽车，目前危机还在持续发酵。 该股收低0.2%，报34.84美元。

道琼工业指数 收高9.92点，或0.06%，至17,832.99点；标准普尔500指数 跌0.70点，或0.03%，至2,058.20点；Nasdaq指数 跌9.24点，或0.2%，至4,726.81点。

本周，道指下跌1.2%，标普500指数下滑1.5%，NASDAQ指数滑落1.7%。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,696和1,376股，比率为1.23:1；Nasdaq市场下跌和上涨家数分别为1,555和1,185股，比率为1.31:1。

九家标普500指数成份股触及52周新高，六家触及新低；60家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，24家触及新低。(完)