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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 22:41 BJT

美国股市: 开盘基本持平，之前公布的就业报告强劲

路透1月9日 - 美国股市周五开盘基本持平，之前两日连涨使标普500指数再度升至去年底收位之上，另外，稍早公布的非农就业报告强于预期。

道琼工业指数 跌16.79点，或0.09%，至17,891.08点；标准普尔500指数 小涨0.87点，或0.04%，至2,063.01点；Nasdaq指数 升5.47点，或0.12%，至4,741.66点。(完)
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