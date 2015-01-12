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市场报道 | 2015年 1月 12日 星期一 22:38 BJT

美国股市: 开盘小涨，投资者静待业绩期开局表现

路透纽约1月12日 - 美国股市周一开盘小涨，之前两日连跌拖累标普500指数重新跌至去年底收位之下，投资者静待业绩期开局的表现。

道琼工业指数 升44.76点，或0.25%至17,782.13点；标准普尔500指数 涨4.21点，或0.21%至2,049.02点；Nasdaq指数 上扬10.50点，或0.22%至4,714.57点。(完)
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