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市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 05:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.54%，Nasdaq指数回落0.84%

路透纽约1月12日 - 美国股市周一连续第二日收跌，受累于能源股再度因油价重挫逾5%而大幅走低，以及在美国企业业绩期开锣前市场忧虑加重。

道琼工业指数 收跌96.53点，或0.54%，至17,640.84点；标准普尔500指数 收挫16.55点，或0.81%，至2,028.26点；Nasdaq指数 回落39.36点，或0.84%，收报4,664.707点。(完)
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