美国股市：收挫，受累于能源股再度因油价重挫而大幅走低

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
* 盘后美国铝业公布业绩后上涨
* NPS Pharma攀升，将被Shire收购
* 能源股因油价续挫而下跌
* 道指跌0.5%，标普500指数收低0.8%，Nasdaq指数跌0.8%
路透纽约1月12日 - 美国股市周一连续第二日收跌，受累于能源股再度因油价重挫约5%而大幅走低，以及在美国企业业绩期开锣前市场忧虑加重。
在高盛下调油价短期预估，且海湾产油国没有显示出限产的迹象后，油价延续近期直落的走势。
标普能源股指数 大跌2.8%，对标普500指数的拖累最大。布兰特原油期货 重挫5.3%，结算价报每桶47.43美元，美国原油期货 跌4.7%，报46.07美元。
“油价再度转跌，这也拖累刺激市场再度下滑。对油价大跌带来的冲击有许多困惑和担忧。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示。
汤森路透数据显示，近几个月，对标普500指数能源行业成份股企业的获利预估大幅下降，目前预计第四季能源企业盈利同比大跌21.1%。对标普500指数成份股企业整体的盈利同比增幅预估仅为3.8%。
道琼工业指数 收跌96.53点，或0.54%，至17,640.84点；标准普尔500指数 收挫16.55点，或0.81%，至2,028.26点；Nasdaq指数 回落39.360点，或0.84%，收报4,664.707点。
标普500指数自12月29日纪录高位回落3%，受到油价重挫、全球经济疲弱以及希腊可能退出欧元区的担忧打压。
盘后，美国铝业 公布了第四季业绩后股价上扬1.7%，报16.44美元。
本周，摩根大通, 富国银行, 高盛 和花旗集团 等金融企业将发布季度财报，道指成份股企业英特尔 也将发布季报。
高档珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 下调全年盈利预估，指因节日销售季销情令人失望，该股暴跌14%，报89.01美元。
NPS Pharmaceuticals 跳升8.2%，报45.35美元，此前Shire Plc 同意以52亿美元收购该公司，美国上市的Shire 下挫3.9%，报209.10美元。
根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约64亿股，低于过去五个交易日的均值73亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股分别家数为1,917和1,154，比率为1.66:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,701和1,055，比率为1.61:1。
29只标普500指数成份股触及52周新高，23只触及52周新低；75只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，89只触及新低。(完)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f