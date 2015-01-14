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市场报道 | 2015年 1月 14日 星期三 22:42 BJT

美国股市: 开盘走低，因担忧全球需求和美国零售销售不及预期

路透纽约1月14日 - 美国股市周三开盘走低，延续三日连跌的颓势，因担忧全球经济疲弱将继续打压商品价格，以及美国12月零售销售数据不及预期。

道琼工业指数 跌169.44点，或0.96%，至17,444.24点；标准普尔500指数 跌16.72点，或0.83%，至2,006.31点；Nasdaq指数 回落46.84点，或1%，至4,614.66点。(完)
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