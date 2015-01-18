重温稿-美国股市：连跌五日后反弹，但本周收低

* 油价反弹带动能源股攀升

* 消费者信心数据带来提振

* 道指升1.1%，标普500指数大涨1.3%，Nasdaq指数升1.4%

路透纽约1月16日 - 美国股市周五在连跌五个交易日后反弹，能源股也大幅反弹走强，此前数据显示美国经济增长势头仍然稳健。

美国公布报告显示，1月消费者信心指数触及11年最高，上月制造业产出也上升。

标普500指数10大类股全面上涨，能源股 以3.2%领军。美国原油期货结算价升5.3%，此前国际能源署(IEA)预计市场跌势会结束。布兰特原油期货升3.9%。

“消费者信心数据颇为强劲，看来令市场转升。”Janney Montgomery Scott首次投资策略师Mark Luschini表示。

“再加上油价反弹，我认为这是最终提振股价的灵丹妙药。”

道琼工业指数 收高190.86点，或1.1%，至17,511.57点；标准普尔500指数 收升26.75点，或1.34%，至2,019.42点；Nasdaq指数 升63.56点，或1.39%，收报4,634.38点。

本周，道指跌1.3%，标准普尔500指数下滑1.2%，Nasdaq指数挫跌1.5%。

投资人继续评估瑞士央行周四取消瑞郎/欧元上限的影响。该决定可能预示下周欧洲央行将祭出大规模刺激措施，这会进一步打压欧元，抑或这是预防希腊可能退出欧元区，而令欧元区可能出现不稳定因素。

在能源股涨幅居前的是全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) ，该股跳升6.1%，报81.33美元。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约77亿股，高于过去五个交易日的均值74亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,521和575，比率为4.38:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为2,075和669，比率为3.10:1。

32只标普500指数成份股触及52周新高，15只触及52周新低；40只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，108只触及新低。(完)