版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 21日 星期六 04:19 BJT

美国股市: 道琼工业指数上扬0.94%，Nasdaq指数收涨0.68%

路透纽约3月20日 - 美国股市周五上扬，Nasdaq指数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元 走软。

道琼工业指数 收涨168.62点，或0.94%，至18,127.65点；标准普尔500指数 上扬18.79点，或0.9%，至2,108.06点；Nasdaq指数 收高34.039点，或0.68%，至5,026.418点。

本周，道指上扬2.1%，标普500指数攀升2.7%，Nasdaq指数收涨3.2%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐