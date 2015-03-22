重温稿-美国股市：受耐克业绩和美元走软提振上扬，标普500指数结束三周连跌

* 耐克公布业绩和财测后上扬

* 生物科技股连涨第八日

* 道指和标普500指数上扬0.9%，Nasdaq指数攀升0.7%

路透纽约3月20日 - 美国股市周五上扬，Nasdaq指数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元 走软。

美元近期大涨引发投资者担忧，美元强势将影响美国跨国企业的获利。自1月1日以来，标普500指数成份股企业首季和全年的获利预估已大幅回落。

在开盘前公布业绩的企业中，全球最大的运动用品生产商耐克 跳涨3.7%，报101.98美元，对道指的提振最大，之前该公司公布的季度获利超过市场预估。耐克报告，利润率更高的运动鞋和服装的销售增长，但警告称，美元走强可能拖累当前季度的业绩。

Nasdaq生物科技股指数 连涨第八日，自3月10日以来累计攀升7.4%。周五涨幅为0.5%，受助于Biogen Idec 急升9.8%，报475.98美元。该公司表示，一项小范围研究显示，其治疗老年痴呆症的实验药成为首个能在疾病的早期，病症较轻时大幅放慢病人认知减退并减少脑组织斑块的药品。

Nasdaq指数今日的收位距离纪录收盘高位仅差22点，标普500指数较纪录收盘高位低不到10点。

本周股市上涨的主要原因是，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的声明暗示，美联储升息的步伐将不及投资者预期的激进。

“美联储创造的形势让股市别无选择，畅通无阻的升势还将持续一段时间，”Cabot Money Management的首席投资长兼总裁Robert Lutts表示。

道琼工业指数 .DJI 收涨168.62点，或0.94%，至18,127.65点；标准普尔500指数 .SPX 上扬18.79点，或0.9%，至2,108.06点；Nasdaq指数 .IXIC 收高34.039点，或0.68%，至5,026.418点，为15年高位。

本周，道指上扬2.1%，标普500指数攀升2.7%，Nasdaq指数收涨3.2%。

CBOE波动性指数 回落7.5%。

收盘前不久，市场缩减涨幅，因股票期权、指数期权、指数期货和个股期货在收盘时到期。这就是所谓的“四巫聚首”。

美元指数 下跌1.5%， 录得2011年以来最大周度跌幅。

成交放量。根据BATSGlobal Markets的数据，美国各证交所共有约92亿股成交，高于本月迄今日成交均值66亿股。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为2,452和632股，比率为3.88:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,661和1,116股，比率为1.49:1。

有86只标普500指数成份股触及52周新高，没有一只股票触及新低；有209只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，31只触及新低。(完)