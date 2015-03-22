重温稿-美国股市：受耐克业绩和美元走软提振上扬，标普500指数结束三周连跌

中国汇市：人民币早盘放量微升，关注晚间美联储利率政策声明
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 耐克公布业绩和财测后上扬
* 生物科技股连涨第八日
* 道指和标普500指数上扬0.9%，Nasdaq指数攀升0.7%
路透纽约3月20日 - 美国股市周五上扬，Nasdaq指数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元 走软。
美元近期大涨引发投资者担忧，美元强势将影响美国跨国企业的获利。自1月1日以来，标普500指数成份股企业首季和全年的获利预估已大幅回落。
在开盘前公布业绩的企业中，全球最大的运动用品生产商耐克 跳涨3.7%，报101.98美元，对道指的提振最大，之前该公司公布的季度获利超过市场预估。耐克报告，利润率更高的运动鞋和服装的销售增长，但警告称，美元走强可能拖累当前季度的业绩。
Nasdaq生物科技股指数 连涨第八日，自3月10日以来累计攀升7.4%。周五涨幅为0.5%，受助于Biogen Idec 急升9.8%，报475.98美元。该公司表示，一项小范围研究显示，其治疗老年痴呆症的实验药成为首个能在疾病的早期，病症较轻时大幅放慢病人认知减退并减少脑组织斑块的药品。
Nasdaq指数今日的收位距离纪录收盘高位仅差22点，标普500指数较纪录收盘高位低不到10点。
本周股市上涨的主要原因是，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的声明暗示，美联储升息的步伐将不及投资者预期的激进。
“美联储创造的形势让股市别无选择，畅通无阻的升势还将持续一段时间，”Cabot Money Management的首席投资长兼总裁Robert Lutts表示。
道琼工业指数 .DJI 收涨168.62点，或0.94%，至18,127.65点；标准普尔500指数 .SPX 上扬18.79点，或0.9%，至2,108.06点；Nasdaq指数 .IXIC 收高34.039点，或0.68%，至5,026.418点，为15年高位。
本周，道指上扬2.1%，标普500指数攀升2.7%，Nasdaq指数收涨3.2%。
CBOE波动性指数 回落7.5%。
收盘前不久，市场缩减涨幅，因股票期权、指数期权、指数期货和个股期货在收盘时到期。这就是所谓的“四巫聚首”。
美元指数 下跌1.5%， 录得2011年以来最大周度跌幅。
成交放量。根据BATSGlobal Markets的数据，美国各证交所共有约92亿股成交，高于本月迄今日成交均值66亿股。
纽约证交所，上涨股与下跌股分别为2,452和632股，比率为3.88:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,661和1,116股，比率为1.49:1。
有86只标普500指数成份股触及52周新高，没有一只股票触及新低；有209只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，31只触及新低。(完)
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日
路透北京5月3日 - 中国央行公开市场逆回购昨日暂停一次后，周三恢复并录得单日净 投放，但未能改变银行间市场资金持紧局面，大行供给仍然稀少；交易员称，MLF（中期借 贷便利）意外未予续作，虽逆回购放量，但市场谨慎心态渐浓，且5月为传统财政缴款大月 ，短期资金面不容乐观。 华南一银行交易员说，“跟昨天差不多，还是很紧呀，大行都不怎么出，最近一直都这 样，而且今天算上MLF的话，还是净回笼的。” 他并表示，由于5月是传统的缴款大月，且6月又面临半年末考核，所以预计未来两个月 资金面整体上不会有明显的改善；而且从央行姿态来看，为了配合金融去杠杆，央行只可能 进行局部的维稳，总体偏紧。 华东一银行交易员亦表示，“MLF没做有点意外，因为昨天有传（会做），不过早上看 到OMO放量，也基本猜到今天不会续了，只不过这样使得大家更谨慎了。” 中国央行公开市场昨日暂停一次后，今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，对 冲600亿元的到期规模后，单日净投放1,400亿元。不过今日还有2,300亿元的MLF到期，目前 未予