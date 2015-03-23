美国股市：在上周大涨后回软，因美元波动

* 油价尾盘受美元下挫带动上扬

* 生物科技股结束八日连升

* 道指微跌0.06%，标普500指数跌0.17%，Nasdaq指数收低0.31%

路透纽约3月23日 - 美国股市在上周大涨后周一小跌，投资人权衡美元波动及其对包括原油在内的其他市场的影响。

股市今日在平盘上下小幅波动，跟随能源股走势，油价因美元走软以及供应过剩忧虑两大因素拉锯盘中走势反复。标普500能源股指数 升0.2%，稍早一度大涨0.9%。

近期股市走势同美元息息相关，因交易商预计美联储在今年晚些时候收紧货币政策。美元指数 同标普500指数的20日联动系数报-0.79，美元指数今日大跌0.9%。

“投资人目前过多地关注企业业绩，业绩期将在一两周后开幕，以及美元走强对企业业绩的影响，在那之前对业绩的担忧将抑制市场表现，”O’Neil Securities纽约证交所场内主管Ken Polcari表示。

尽管美元上涨对消费者有利，但美元快速走强对市场中大部分企业构成问题，比如商品公司和出口商。

“投资人为美元强势殃及企业盈利作准备，但尚不可知程度有多严重，”Polcari称。

道琼工业指数 微跌11.61点，或0.06%，至18,116.04点；标准普尔500指数 小跌3.68点，或0.17%，至2,104.42点；Nasdaq指数 收低15.44点，或0.31%，至5,010.97点。

Nasdaq指数结束五日连升，但离2000年3月10日所创的纪录收盘高位仍仅低不到1%。

美国原油期货 收涨0.88美元，或1.9%，报每桶47.45美元。布兰特原油期货 攀升逾1%，收涨0.60美元，报每桶55.92美元，因美元走软带来的提振盖过了全球供应充裕给油市施加的压力。沙特保持石油产量的决心丝毫没有动摇，称除非非石油输出国组织(OPEC)成员国减产，否则不会考虑削减产量。

Nasdaq生物科技股指数 在九个交易日内首日收低，下挫2.2%，该指数自2月低点反弹了近20%。

成交清淡，根据BATSGlobal Markets的数据，美国各证交所共有约54.2亿股成交，低于本月迄今日成交均值68.6亿股。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为1,764和1,266股，比率为1.39:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,472和1,287股，比率为1.14:1。

有62只标普500指数成份股触及52周新高，一只股票触及新低；有153只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)