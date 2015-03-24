美国股市：连跌第二日，能源股跟随布兰特原油走低

* 谷歌上扬，因摩根士丹利CFO跳槽到该公司

* Whiting Petroleum暴跌，之前宣布发股、发债筹资

* 道指收跌0.58%，标普500指数回落0.61%，Nasdaq指数收挫0.32%

路透纽约3月24日 - 美国股市周二连跌第二日，三大股指陷于狭窄区间内，与汇市的波动相一致，因交易员关注美元走强，及其可能对企业获利造成的影响。

新屋销售、通胀和制造业数据显示，美国经济表现依然强劲，但并未改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)将以较预期缓慢的步伐收紧政策的预期。

交易商一直在琢磨美联储将对经济数据作何反应，因6月升息的可能性仍然存在。股市与美元一直呈逆向联动关系，且多家跨国企业已发布获利预期，称美元走强对获利产生不利影响。

“我不认为即将开始的业绩期将会出现很多令人不安的意外。毫无疑问，我们将看到能源价格走低和美元走强的影响，”瑞士银行驻纽约的高级股市策略师David Lefkowitz表示。

“这两个因素对市场而言已经不新鲜，因此，我预计当多数企业真的公布业绩时，不会有很多的意外，不过，很显然，这些临时性因素将会拖累首季经济成长。”

标普能源股指数 回落0.8%，因布兰特原油期货 收跌1.5%，报每桶55.11美元，受美元兑欧元 走强拖累。美元指数 在平盘上下拉锯，日内上扬0.14%。

道琼工业指数 收跌104.90点，或0.58%，至18,011.14点；标准普尔500指数 挫12.92点，或0.61%，至2,091.50点；Nasdaq指数 回落16.246点，或0.32%，至4,994.728点。

谷歌 急升2.2%，报577.54美元，扶助Nasdaq指数削减跌幅。摩根士丹利 的首席财务长将跳槽去谷歌。

生物科技股连跌第二日，受Biogen 收跌2.4%，报452.71美元拖累。Nasdaq生物科技股指数 过去两日累积下跌2.9%，之前连涨八日。

北达科塔州最大石油生产商Whiting Petroleum Corp 暴跌19.5%，至30.91美元。该公司之前宣布，通过发行3,500万股普通股以及17.5亿美元债券和可转债来筹资金，以帮助削减债负。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约52.9亿股，低于本月迄今日成交均值68亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,708和1,317，比率为1.30:1。Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,415和1,284，比率为1.10:1。

有22只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；有104只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)