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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收挫1.62%，Nasdaq指数急跌2.37%

路透3月25日 - 美国股市周三急挫，科技和生物科技股重挫拖累Nasdaq指数录得近一年来最大单日跌幅，标普500指数跌穿数个关键支撑位。

道琼工业指数 收跌292.60点，或1.62%，至17,718.54点；标准普尔500指数 回落30.45点，或1.46%，至2,061.05点；Nasdaq指数 收挫118.208点，或2.37%，至4,876.520点。(完)

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