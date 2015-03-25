美国股市: 道琼工业指数收挫1.62%，Nasdaq指数急跌2.37%

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透3月25日 - 美国股市周三急挫，科技和生物科技股重挫拖累Nasdaq指数录得近一年来最大单日跌幅，标普500指数跌穿数个关键支撑位。
道琼工业指数 收跌292.60点，或1.62%，至17,718.54点；标准普尔500指数 回落30.45点，或1.46%，至2,061.05点；Nasdaq指数 收挫118.208点，或2.37%，至4,876.520点。(完)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。