修正-美国股市：急挫，生物科技和半导体股拖累Nasdaq指数创近一年最大跌幅

《路透晚报》--1月23日日间新闻摘要（中港台）
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
(更正内文第八段指数代码)
* 耐久财订单数据意外疲弱
* 卡夫食品受合并交易提振急升
* 道指收跌1.62%，标普500指数回落1.46%，Nasdaq指数重挫2.37%
路透纽约3月25日 - 美国股市周三急挫，科技和生物科技股重挫拖累Nasdaq指数录得近一年来最大单日跌幅，标普500指数跌穿数个关键支撑位。
半导体和生物科技股在上周大涨后连跌第三日，重压Nasdaq指数。
生物科技股指数 急跌4.1%，为12月23日以来最大单日跌幅。该指数收在14日移动均线之下，为2月11日以来首次，且自10月17日以来首次收在50日移动均线之下。
PHLX半导体指数 大跌4.6%，为10月10日以来最大单日跌幅，也收在14日和50日移动均线之下。
“今日数据表现不佳，部分近期涨势较为凌厉的个股遭遇获利了结，”U.S. Bank Wealth Management的高级资产组合经理Eric Wiegand表示。
午盘前后，标普500指数跌穿2,085点附近的支撑位，使得跌势加速，尾盘卖压推动该指数跌至2,067点附近的50日移动均线之下。
稍早公布的数据显示，耐久财订单减少，推动美元指数 走低，缓解了对美元走强将损及企业获利的担忧，这在盘初支撑股市。但三大股指接近纪录高位，导致股市估值过高，需要强劲的经济数据来证明估值的合理性。
道琼工业指数 收跌292.60点，或1.62%，至17,718.54点；标准普尔500指数 回落30.45点，或1.46%，至2,061.05点；Nasdaq指数 收挫118.208点，或2.37%，至4,876.520点。
卡夫食品 暴涨35.6%，报83.17美元，之前该公司与3G Capital和伯克希尔哈撒韦 拥有的茄汁酱生产商亨氏达成合并协议。Kraft Heinz Co将为公开上市的公司，且将成为北美第三大食品公司。伯克希尔哈撒韦B股回落0.5%，报143.56美元。
Kofax Ltd 暴涨46%，报10.95美元，之前利盟国际 表示将以10亿美元的价格收购Kofax，从而使其企业软件业务规模扩大一倍。利盟急升6.1%，报43.27美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约68亿股，略高于本月迄今日成交均值67.5亿股。
纽约证交所，下跌股与上涨股分别为2,240和803，比率为2.79:1。Nasdaq市场，下跌股与上涨股分别为2,242和509，比率为4.40:1。
有11只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低。有62只Nasdaq综合指数成份股触及新高，33只触及新低。(完)
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
* 人民币大幅收升200点，盘中最高升逾400点 * 中间价上调121点，日内美元指数继续回调 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘仍有逢低购汇心理，午后涨幅缩窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元， 中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大 量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。 他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨 慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人 民币掉期曲线继续上移。 “马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易 员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。” 另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇
路透1月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.1 5%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,014,821.2 1月20日 25,976,712.5 1月19日 38,108.7 0.15% iShares 338,356,236.2 1月20日 338,356,236.2 1月19日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银