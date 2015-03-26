版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 04:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.23%，Nasdaq指数回落0.27%

路透纽约3月26日 - 美国股市周四连跌四日，但三大指数收盘远高于日低，受助于经济数据和埃森哲等企业的获利。

道琼工业指数 收跌40.31点，或0.23%，至17,678.23点；标准普尔500指数 回落4.90点，或0.24%，至2,056.15点；Nasdaq指数 收挫13.158点，或0.27%，至4,863.362点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐