美国股市：在震荡交投中收低， 但受助于经济数据和企业业绩而脱离日低

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* Sandisk下调财测后重挫，拖累晶片股
* 埃森哲和红帽在公布业绩后走强
* 道指收低0.23%，标普500指数跌0.24%，Nasdaq指数收低0.27%
路透纽约3月26日 - 美国股市周四连跌第四日，但三大指数收盘远高于日低，受经济数据和埃森哲等企业的业绩的支撑。
晶片股再度承压走软，此次是因SanDisk 下调营收预估。SanDisk暴跌18.4%，报66.20美元，晶片股指数 大跌1.4%，该指数稍早一度重挫3.5%。
标普500指数较三周前所创的纪录高位仍低不到3%，上周该指数上扬，因对美元涨势过热的担忧减退。
咨询公司埃森哲季度净营收增长5%，受助于北美企业削减成本带动该公司的外包业务成长。该股大涨6.8%，报94.17美元。
红帽 劲升10.1%，报75.36美元，此前该公司预计首季录得净利符合分析师预估，尽管警告美元强劲损及其营收。
“业绩，特别是美国企业的业绩仍非常强劲，”Kayne Anderson Rudnick投资长Doug Foreman称。
道琼工业指数 收跌40.31点，或0.23%，至17,678.23点；标准普尔500指数 回落4.90点，或0.24%，至2,056.15点；Nasdaq指数 收挫13.158点，或0.27%，至4,863.362点。
标普能源股指数 收低0.2%，尽管在沙特空袭也门后油价大涨。
美国上周初请失业金人数降幅低于预期，而3月服务业活动指数触及六个月高位，凸显美国经济基本面稳健，尽管近期成长有所放缓。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约70亿股，略高于本月迄今日成交均值68亿股。
纽约证交所，下跌股与上涨股分别为1,834和1,187，比率为1.55:1。Nasdaq市场，下跌股与上涨股分别为1,492和1,198，比率为1.25:1。
有三只标普500指数成份股触及52周新高，五只触及新低。有18只Nasdaq综合指数成份股触及新高，45只触及新低。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)