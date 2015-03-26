美国股市：在震荡交投中收低， 但受助于经济数据和企业业绩而脱离日低

* Sandisk下调财测后重挫，拖累晶片股

* 埃森哲和红帽在公布业绩后走强

* 道指收低0.23%，标普500指数跌0.24%，Nasdaq指数收低0.27%

路透纽约3月26日 - 美国股市周四连跌第四日，但三大指数收盘远高于日低，受经济数据和埃森哲等企业的业绩的支撑。

晶片股再度承压走软，此次是因SanDisk 下调营收预估。SanDisk暴跌18.4%，报66.20美元，晶片股指数 大跌1.4%，该指数稍早一度重挫3.5%。

标普500指数较三周前所创的纪录高位仍低不到3%，上周该指数上扬，因对美元涨势过热的担忧减退。

咨询公司埃森哲季度净营收增长5%，受助于北美企业削减成本带动该公司的外包业务成长。该股大涨6.8%，报94.17美元。

红帽 劲升10.1%，报75.36美元，此前该公司预计首季录得净利符合分析师预估，尽管警告美元强劲损及其营收。

“业绩，特别是美国企业的业绩仍非常强劲，”Kayne Anderson Rudnick投资长Doug Foreman称。

道琼工业指数 收跌40.31点，或0.23%，至17,678.23点；标准普尔500指数 回落4.90点，或0.24%，至2,056.15点；Nasdaq指数 收挫13.158点，或0.27%，至4,863.362点。

标普能源股指数 收低0.2%，尽管在沙特空袭也门后油价大涨。

美国上周初请失业金人数降幅低于预期，而3月服务业活动指数触及六个月高位，凸显美国经济基本面稳健，尽管近期成长有所放缓。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约70亿股，略高于本月迄今日成交均值68亿股。

纽约证交所，下跌股与上涨股分别为1,834和1,187，比率为1.55:1。Nasdaq市场，下跌股与上涨股分别为1,492和1,198，比率为1.25:1。

有三只标普500指数成份股触及52周新高，五只触及新低。有18只Nasdaq综合指数成份股触及新高，45只触及新低。(完)