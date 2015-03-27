美国股市: 道琼工业指数收高0.19%，Nasdaq指数升0.57%

路透3月27日 - 美国股市周五小涨，三大股指结束四日连跌，此前半导体行业洽商购并的消息扶助提振科技股。

道琼工业指数 收高34.43点，或0.19%，至17,712.66点；标准普尔500指数 升4.87点，或0.24%，至2,061.02点；Nasdaq指数 收高27.857点，或0.57%，至4,891.219点。

本周道指跌2.3%，标普500指数跌2.2%，Nasdaq指数跌2.7%。(完)