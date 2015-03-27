美国股市: 道琼工业指数收高0.19%，Nasdaq指数升0.57%

标题新闻：英首相特雷莎梅的保守党较工党支持率领先22个点，为ICM历次选举民调中最大优势-ICM
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路透3月27日 - 美国股市周五小涨，三大股指结束四日连跌，此前半导体行业洽商购并的消息扶助提振科技股。
道琼工业指数 收高34.43点，或0.19%，至17,712.66点；标准普尔500指数 升4.87点，或0.24%，至2,061.02点；Nasdaq指数 收高27.857点，或0.57%，至4,891.219点。
本周道指跌2.3%，标普500指数跌2.2%，Nasdaq指数跌2.7%。(完)
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路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)