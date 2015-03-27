美国股市：结束四日连跌小幅收高，科技股尾盘上扬

* 英特尔洽商收购Altera－华尔街日报

* 生物科技股反弹，健保股提振股指

* 叶伦称可能有充分的理据在今年晚些时候升息

* 道指收高0.19%，标普500指数升0.24%，Nasdaq指数收高0.57%

路透纽约3月27日 - 美国股市周五小涨，三大股指结束四日连跌，此前半导体行业洽商购并的消息扶助提振科技股。

华尔街日报援引了解情况的消息人士报道，晶片生产商英特尔 正洽商收购同业Altera Corp ，这带动费城半导体指数 劲升2.8%。

英特尔跳升6.4%，报32美元，对道指、标普500指数和Nasdaq100指数 的提振作用最大。Altera股价猛涨28.4%，报44.39美元。

“近期有大量购并消息，这扶助市场，”Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示。

“毫无疑问，进入了一个购并周期，所以这是好事。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。 叶伦的讲话对股市无甚影响。

“我认为叶伦的讲话没有什么新内容，”Massocca称。

道琼工业指数 收高34.43点，或0.19%，至17,712.66点；标准普尔500指数 升4.87点，或0.24%，至2,061.02点；Nasdaq指数 收高27.857点，或0.57%，至4,891.219点。

健保股也扶助带动股指，生物科技股指数 上扬1.9%，之前四日该指数下挫7%。因油价再度大跌，能源股 为表现最差的标普类股。

在业绩期开始前，投资人表现谨慎，交易商关注美元大涨对企业盈利的影响到底有多大。本周道指跌2.3%，标普500指数跌2.2%，Nasdaq指数跌2.7%。

周五发布的调查显示，3月美国消费者信心较2月降低，但降幅小于预期。

美国商务部周五公布：第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.2%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.2%；美国第四季GDP隐性平减指数终值为上升0.2%(预估为上升0.1%)，前值为上升0.1%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约56.6亿股，远低于本月迄今日成交均值67.8亿股。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为1,842和1,187，比率为1.55:1。Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,592和1,106，比率为1.44:1。

有六只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低。有38只Nasdaq综合指数成份股触及新高，38只触及新低。(完)