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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 04:07 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高1.49%，Nasdaq指数升1.15%

路透3月30日 - 美国股市周一攀升逾1%，从上周大跌中反弹，受助于购并活动，特别是健保行业的交易。

道琼工业指数 收高263.65点，或1.49%，至17,976.31点；标准普尔500指数 升25.22点，或1.22%，至2,086.24点；Nasdaq指数 收高56.22点，或1.15%，至4,947.44点。(完)
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