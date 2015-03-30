美国股市：在近期下跌后反弹，受助于并购活动

* 并购交易提升市场人气；生物科技股在上周大跌后反弹

* UnitedHealth旗下分支将收购Catamaran；Horizon计划收购Hyperion

* 道指上扬1.5%，标普500和Nasdaq指数攀升1.2%

路透纽约3月30日 - 美国股市周一上扬逾1%，在上周急跌后反弹，受助于医疗保健行业的并购活动和能源股升势。

另外，中国股市周一攀升至七年高位也扶助提振投资者风险意愿。

道指录得2月3日以来最大单日涨幅，标普500指数10大类股全面上扬，能源股 领涨，涨幅达2.1%，未受布兰特和美国原油期价回落影响。

“目前，(股市涨势)看似是受全球成长推动：中国经济成长正在放缓，但该国政府将出台刺激举措，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示。

并购活动也扶助提振股市，尤其是规模较小企业的表现，Landesman说，“很长时间以来，这都是影响市场涨跌的主题之一。”

交易方面，道指成分股企业UnitedHealth 的分支OptumRx Corp同意收购药品福利管理公司Catamaran Corp ，交易价值为127.8亿美元。UnitedHealth股价跳升2.5%，报121美元。在美国交易的Catamaran股票大涨23.8%，报59.83美元。

道琼工业指数 收高263.65点，或1.49%，至17,976.31点；标准普尔500指数 升25.22点，或1.22%，至2,086.24点；Nasdaq指数 收高56.22点，或1.15%，至4,947.44点。

三大指数上周下跌均超过2%。

美国就业报告的不确定性，以及即将揭开帷幕的业绩期，可能导致市场本周走势震荡。美国股市将在周五因耶稣受难日假期休市。

Nasdaq生物科技股指数 上扬1.1%，但仍较本月稍早触及的高位低约5%。该类股近期承压，上周下跌5.2%，录得一年来最大周度跌幅。

Teva Pharmaceutical 表示，将以斥资35亿美元收购Auspex Pharmaceuticals Inc 。爱尔兰的Horizon Pharma Plc 称，将以全现金交易收购Hyperion Therapeutics Inc ，交易价值为约11亿美元。

在美国交易的Teva股票上涨0.9%，报62.52美元。Auspex暴涨41.5%，报100.36美元。在Nasdaq交易的Horizon急升18.2%，报25.78美元。Hyperion攀升7.6%，报45.98美元。

另外，富士胶片控股株式会社 同意以3.07亿美元收购美国生物技术公司Cellular Dynamics International Inc 。Cellular股价增长逾一倍，成交放量。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约58亿股，低于本月迄今日成交均值67亿股。

纽约证交所涨跌股分别为2,271和806股，比率为2.82:1。Nasdaq市场涨跌股分别为1,856和881股，比率为2.11:1。

有26只标普500指数成份股触及52周新高，有一只触及新低。有110只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，44只触及新低。(完)