美国股市：收跌，但标普和Nasdaq指数连涨第九季

* 油价连续第三日走低

* Charter斥资约100亿美元收购Bright House

* Nasdaq指数录得有史以来最长季度升势

* 道指收跌1.1%，标普500指数回落0.9%，Nasdaq指数下跌0.9%

路透纽约3月31日 - 美国股市周二收跌，在前日大涨后回落，因能源股走低和美元小涨，但标普500和Nasdaq指数连涨第九个季度。

此为1998年以来标普500指数的最长季度升势，是Nasdaq指数有史以来最长季度升势。道指本季小跌。

今日，能源股对市场的拖累最大，因原油期价 走低。标普能源股指数 回落0.9%。艾克森美孚 下跌0.7%，报85美元。

油价承压，因伊朗和六大国继续就核协议展开磋商。一旦达成协议，可能使伊朗的石油出口增加。

美元进一步扩大本季的涨幅，引发市场担忧美国跨国企业的获利。根据汤森路透数据，预计标普500指数首季获利同比将减少2.8%。

“今日的走势是对本季所有的不利因素作出反应--美元走强，油价回落--从某些方面来看，这只是昨日大涨后的回调，”LPL Financial的首席经济策略师John Canally表示。

“明日将进入新一季，又有新一批人准备建立一定的风险头寸，因此，如果股市上扬，我不会意外。”

道琼工业指数 收跌200.19点，或1.11%，至17,776.12点；标准普尔500指数 下跌18.35点，或0.88%，至2,067.89点；Nasdaq指数 下滑46.557点，或0.94%，至4,900.884点。

本月，道指跌2%，标准普尔500指数下挫1.7%，Nasdaq指数下跌1.3%。

本季，道指下跌0.3%，标准普尔500指数上涨0.4%，Nasdaq指数攀升3.5%。

Endurance Specialty Holdings Ltd 同意以约18.3亿美元收购再保险商Montpelier Re Holdings Ltd ， Charter Communications Inc 同意以约100亿美元收购Bright House Networks。

Charter劲涨5.3%，报193.11美元，Montpelier上涨0.8%，报38.44美元。Endurance下挫4.95，报61.14美元。

周五美国将公布3月非农就业报告，当日为耶稣受难日假期，美国股市将休市。如果非农就业报告强劲，投资者可能预计美联储会较目前预期更早升息。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约62亿股，低于本月迄今日成交均值67亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,794和1,247股，比率为1.44:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,649和1,090股，比率为1.51:1。

有22只标普500指数成份股触及52周新高，有2只触及新低。有72只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)