美国股市：两日连跌后反弹，上周初请失业金数据带来提振

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 投资人关注耶稣受难日将公布的非农就业数据
* 标普500指数各类股多数收高
* 道指和标普500指数升0.4%，Nasdaq指数升0.1%
路透纽约4月2日 - 美国股市周四从之前两日跌势中反弹，因就业市场数据令人鼓舞，但在周五美国非农就业数据出炉前，本周良莠不齐的数据令市场不确定性仍高。
标普非必需消费品类股指数 上扬0.7%，为表现最佳的板块之一，受助于CarMax 公布强于预期的业绩后激升9.3%，报74.73美元。
美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数意外减少，但周三数据显示，3月美国民间就业人数增幅为逾一年来最小，且制造业活动触及近两年低点，这是显示美国第一季经济成长显着放缓的最新迹象。
这在周五美国发布3月就业报告前，描述的经济状况有好有坏。周五美股休市，投资人要到周一才能对就业报告作出反应。
美联储表示，在认为经济足够强劲，能够承受升息后才会升息。策略师表示，如果周五的就业数据不及预期，可能缓和短期内升息的担忧。
“市场有诸多不确定因素，所以造成了一些波动，且缺乏方向感，”Schaeffer's Investment Research高级股市分析师Joe Bell称。
道琼工业指数 收高65.06点，或0.37%，至17,763.24点；标准普尔500指数 上涨7.27点，或0.35%，至2,066.96点；Nasdaq指数 涨6.71点，或0.14%，至4,886.94点。
本周，道指上涨0.3%，标准普尔500指数升0.3%，Nasdaq指数下跌0.1%。
摩托罗拉解决方案 重挫6.2%，报62.51美元，彭博援引了解情况的消息人士表示，该公司未能找到买家。
能源股 未受油价下挫拖累，收高0.2%。伊朗和六大国就伊朗核计划达成初步协议，尽管将在6月进行进一步磋商，且分析师对何时伊朗能允许增加原油出口有疑问，但油价仍下跌。
根据Bespoke数据，自1999年来，这是第四次在耶稣受难日发布非农就业报告，上一次是在2012年。分析师预计3月非农就业岗位增加24.5万，低于2月的29.5万。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约58亿股，低于过去五个交易日成交均值64亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,923和1,101股，比率为1.75:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,643和1,092股，比率为1.50:1。
有19只标普500指数成份股触及52周新高，有3只触及新低。有104只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元