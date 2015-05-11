美国股市: 道琼工业指数收跌0.47%，Nasdaq指数回落0.2%

路透5月11日 - 美国股市周一收跌，因担忧希腊岌岌可危的金融状况和中国成长放缓，且能源股跟随油价走低。

道琼工业指数 收跌85.94点，或0.47%，至18,105.17点；标准普尔500指数 回落10.77点，或0.51%，至2,105.33点；Nasdaq指数 收挫9.976点，或0.2%，至4,993.572点。(完)