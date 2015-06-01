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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.16%，Nasdaq指数上涨0.25%

路透纽约6月1日 - 美国股市周一小涨，因运输股从近期跌势中反弹，但经济数据显示的经济状况有好有坏。

道琼工业指数 收高29.69点，或0.16%，收报18,040.37点；标准普尔500指数 上涨4.34点，或0.21%，收报2,111.73点；Nasdaq指数 收高12.90点，或0.25%，收报5,082.93点。(完)

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