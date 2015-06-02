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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 04:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.16%，Nasdaq指数下滑0.13%

路透纽约6月2日 - 美国股市周二下跌，因公债收益率上升向公用事业股施压，但能源股上涨，以及希腊和债权人可能接近达成交易的乐观情绪，限制股市跌幅。

道琼工业指数 收跌28.43点，或0.16%，收报18,011.94点；标准普尔500指数 下滑2.13点，或0.1%，收报2,109.60点；Nasdaq指数 收跌6.404点，或0.13%，收报5,076.524点。(完)

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