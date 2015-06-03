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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 04:07 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.36%，Nasdaq指数上升0.45%

路透纽约6月3日 - 美国股市周三上涨，受助于对希腊接近达成协议的乐观情绪，以及公债收益率进一步上涨，提振金融股表现。

道琼工业指数 收涨64.33点，或0.36%，收报18,076.27点；标准普尔500指数 攀升4.47点，或0.21%，收报2,114.07点；Nasdaq指数 上升22.707点，或0.45%，收报5,099.231点。(完)

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