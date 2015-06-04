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市场报道 | 2015年 6月 5日 星期五 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.94%，Nasdaq指数下挫0.79%

路透纽约6月4日 - 美国股市周四下滑，因在周五就业报告发布前有紧张情绪，且对希腊同债权人是否能达成救助协议的不确定性犹存。

道琼工业指数 收低170.69点，或0.94%，收报17,905.58点；标准普尔500指数 跌18.23点，或0.86%，收报2,095.84点；Nasdaq指数 下挫40.11点，或0.79%，收报5,059.13点。(完)

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