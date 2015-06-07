重温稿-美国股市：连跌两周，强劲就业数据令9月升息可能性增加

* 股指本周收低

* 5月非农就业岗位增加28万，预估为增加22.5万

* 一级市场交易商预计9月升息可能性增加

* 道指收低0.3%，标普500指数跌0.1%，Nasdaq指数升0.2%

路透6月5日 - 美国股市道指和标普500指数周五下滑，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在9月升息的观点增强，抵销美国就业市场进一步改善迹象带来的提振。

5月就业数据强于预期，且薪资上升是美国经济动能改善的最新迹象。

根据路透调查，一级市场交易商预计美联储在9月升息的可能性增加，且年底前还将有一次升息。

“市场对就业增强以及薪资增长感到兴奋，但在开香槟庆祝前，他们开始考虑不利因素，即升息的可能性，”North Star Investment Management投资长Eric Kuby称。

“我认为所有人都在等着看开始升息后会发生什么。”

标普公用事业股指数 下挫1.3%，为表现较差的板块之一。升息前景会拖累派息较多的公用事业股下滑。美国指标10年期公债收益率 触及10月来最高。

会得益于升息的标普金融股指数 升0.6%，为当日表现最佳的板块之一，标普能源股指数 大涨0.7%，能源股跟随油价走强。

道琼工业指数 收低56.12点，或0.31%，收报17,849.46点；标准普尔500指数 下跌3.01点，或0.14%，收报2,092.83点；Nasdaq指数 收涨9.33点，或0.18%，收报5,068.46点。

本周，道指下跌0.9%，标普500指数下滑0.7%，NASDAQ指数微跌0.03%。

自2008年12月美联储一直维持利率在近零水准，因经济复苏迟缓。不过低廉的信贷成本扶助提振美股。

纽约联储总裁杜德利表示，担心美国经济可能成长得不够快，无法消化金融危机带来的就业闲置。但杜德利仍表示，预计美联储会在今年稍晚升息。

金矿股跟随金价走软，Newmont Mining 大跌3.3%，报25.91美元。

Zumiez 暴跌19.3%，报24美元，此前该公司预估的当季盈利和营收不及分析师预期。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约62亿股，略低于过去五日日成交均值63亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,629和1,426家，比率为1.14:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,782和962家，比率为1.85:1。

有16只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低；有117只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)