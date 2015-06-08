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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 21:36 BJT

美国股市：开盘微跌，受累于对美联储升息的担忧

路透6月8日 - 美国股市周一开盘微幅下降，美国周五公布强劲的非农就业报告后，投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早9月就升息。

道琼工业指数 下跌9.48点或0.05%，报17,839.98点。标准普尔500指数 跌2.15点或0.1%，至2,090.68点。Nasdaq指数 下跌3.86点或0.08%，报5,064.60点。(完)

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